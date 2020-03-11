Российский авторынок в феврале поднялся на четвертое место в Европе

Автомобильный рынок России, который в феврале вернулся к падению, тем не менее поднялся на четвертое место в европейском первенстве.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в национальных ассоциациях автопроизводителей Европы, лидером по реализации автомобилей в прошлом месяце остается Германия, где было продано 239943 машины (-10,8%). На вторую строчку в европейском рейтинге вышла Франция, чей результат составил 167784 автомобиля (-2,7%). Третье место занимает Италия с показателем 162793 машины (-8,8%).

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна поднялась на четвертую строчку европейского рейтинга. По предварительным оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили порядка 111 тыс. единиц (без учета LCV).

Замыкает пятерку европейских лидеров на этот раз Испания, чьи дилеры реализовали 94620 автомобилей (-6%). Добавим также, что авторынок Великобритании снизился на 2,9% и составил 79594 машины. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), на последний зимний месяц традиционно приходится наименьший объем продаж перед мартовским всплеском спроса, связанным с грядущим вступлением новых акцизов на транспортные средства.

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