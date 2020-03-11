Tesla выпустила 1-миллионный электромобиль

С конвейера калифорнийского завода Gigafactory сошел 1-миллионный электромобиль Tesla: «юбилейным» стал красный кроссовер Model Y. Таким образом, американский автопроизводитель стал первым, кому удалось преодолеть отметку в 1 миллион выпущенных машин с нулевым уровнем выбросов.

Напомним, Tesla выпускает автомобили уже 12 лет, хотя первая модель Tesla Roadster была мелкосерийной: с 2008 по 2012 год свет увидело только 2450 таких машин. По-настоящему массовым в 2012-м стал большой лифтбек Tesla Model S, пишет издание «Авторевю». С тех пор модельный ряд компании расширен до четырех электромобилей: добавились кроссовер Model X, седан Model 3 и компактный кроссовер Model Y.

Сейчас у «Теслы» есть заводы в США, Нидерландах и Шанхае, скоро к ним присоединится предприятие в Берлине, после чего суммарная мощность всех производственных площадок превысит 1 млн машин в год. Также в ближайшие месяцы будет представлен серийный суперкар Tesla Roadster второго поколения, который станет первой моделью с аккумуляторами нового типа. На очереди – запуск производства пикапов Cybertruck и дальнобойных тягачей Semi.

Производство электромобилей Tesla растет завидными темпами: только в декабре 2018 года компания преодолела рубеж в полмиллиона выпущенных машин, а сейчас, спустя чуть больше года, этот показатель уже удвоен. Судя по всему, 2-миллионная Tesla гораздо ближе, чем может показаться на первый взгляд: производственный комплекс в Шанхае начал работу лишь в конце 2019-го, а строящийся завод Gigafactory 4 в Германии, согласно плану, будет запущен в середине следующего года.

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