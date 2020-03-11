Hyundai Creta получит новую спецверсию

Компания «Хендэ Мотор СНГ» объявила о коллаборации с группой Би-2, в рамках которой будет выпущено 1000 кроссоверов Creta в эксклюзивном исполнении. Лимитированная серия, получившая название Hyundai Creta Би*2, стала тематическим продолжением специальной серии Hyundai Rock Edition, в которую входят кроссоверы Creta, Tucson и Santa Fe. Стоимость новинки составляет от 1 млн 460 тыс. рублей (за переднеприводную версию), сообщает пресс-служба корейской марки.

Hyundai Creta Би*2 легко узнать по новой решетке радиатора, двухцветной окраске кузова, спортивному спойлеру, черным дискам 17”, заднему диффузору и приветственным лампам с логотипом Creta.

Лимитированная серия оснащается 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 149 л.с. и 6-диапазонной автоматической трансмиссией как в версии с полным, так и с передним приводом. Также Hyundai Creta Би*2 оборудована встроенной системой Яндекс.Авто, которая включает в себя Яндекс.Навигатор и голосового помощника «Алису».

Помимо специальной версии Hyundai Creta Би*2, в России доступен обновленный кроссовер Hyundai Creta, который доступен в комплектациях Start, Active, Comfort, Travel и Style. Цена на базовую комплектацию Start составляет 975 тыс. рублей за 1,6-литровый двигатель с 123 л.с., передним приводом и 6-ступенчатой механической трансмиссией. Стоимость автомобиля с аналогичными характеристиками в комплектации Active – 1 млн 035 тыс. рублей, а с полным приводом и 121 л.с. под капотом – 1 млн 115 тыс. рублей, передним приводом 123 л.с. с автоматической коробкой передач – 1 млн 085 тыс. рублей, а конфигурация с автоматической трансмиссией и полным приводом, которая включает в себя пакеты Winter и Light за максимальную рекомендованную розничную цену – 1 млн 220 тыс. рублей. В комплектации Comfort можно приобрести Hyundai Creta не только с 1,6-литровым двигателем (полный привод с механической коробкой передач по цене 1 млн 185 тыс. рублей и передний привод с автоматической – за 1 млн 155 тыс. рублей), но и с 2,0-литровым двигателем и передним приводом за 1 млн 215 тыс. рублей. Для этой комплектации также доступен опциональный пакет Winter (+25 тыс. рублей).

Наибольшее количество вариантов представлено в комплектации Travel: автомобиль с механической трансмиссией и передним приводом предлагается покупателю по максимальной рекомендованной розничной цене 1 млн 190 тыс. рублей, автоматическая коробка добавит к нему 50 тыс. рублей. Стоимость версии с полным приводом и «автоматом» составит 1 млн 320 тыс. рублей. Hyundai Creta c 2,0-литровым двигателем, автоматической коробкой передач и передним приводом можно купить за 1 млн 300 тыс. рублей, полный привод добавит к ней 80 тыс. рублей. Для этой комплектации также доступен опциональный пакет Advanced. Стоимость комплектации Style с кожаным салоном, мультимедийной системой с сенсорным экраном 7'', интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay/Android Auto) и Яндекс.Авто, задними фонарями со светодиодами – 1 млн 500 тыс. рублей. Комплектации с пакетом Brown можно заказать с 2,0-литровым двигателем как с передним, так и с полным приводом за максимальную рекомендованную розничную цену 1 млн 435 тыс. рублей и 1 млн 515 тыс. рублей соответственно.

Внешний вид обновленного Hyundai Creta отличает двуцветная окраска: теперь клиенты смогут комбинировать один из пяти доступных цветов кузова с черной (черный перламутр) крышей. Решетка радиатора получила «ячеистую» структуру, как у остальных недавно обновившихся моделей Hyundai. Для модели стали доступны легкосплавные колесные диски 16 дюймов нового дизайна (в зависимости от комплектации).

Стоит отметить, что с момента своего появления на российском рынке в 2016 году Hyundai Creta сохраняет лидерские позиции по продажам в сегменте SUV. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первых двух месяцев 2020 года реализация Hyundai Creta в России выросла на 17% и составила 12012 автомобилей.

Напомним, в марте на российском рынке начнутся продажи рестайлингового седана Hyundai Solaris, производство которого налажено на заводе в Санкт-Петербурге. Стоимость новинки составляет от 765 тысяч до 1 млн 055 тыс. рублей. В первом полугодии 2020 года на российском рынке также начнутся продажи спортивной версии кроссовера Tucson – N-Line. Во второй половине 2020-го следует ожидать появления абсолютно нового полноразмерного кроссовера Palisade, старт нового поколения Elantra и рестайлингового Santa Fe.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».