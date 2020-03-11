BMW отзывает в России 35 автомобилей 6 серии Gran Coupe

Компания «БМВ Русланд Трейдинг» 10 марта объявила об отзыве 35 автомобилей BMW 6 серии Grand Coupe, реализованных с апреля 2013-го по август 2016 года. Причиной отзыва является то, что на некоторых автомобилях высоко посаженный фонарь стоп-сигнала закреплен на серийной крыше из CFK (углепластик) с помощью шести резьбовых соединений. Из-за релаксационных свойств углепластика под давлением и нагревом, резьбовые соединения теряют предварительный натяг и свободно трясутся от динамических толчков во время движения, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Высоко посаженный фонарь стоп-сигнала удерживается контуром автомобиля даже при полностью ослабленном резьбовом соединении (все шесть крепежных гаек). Однако в редких случаях под воздействием тепла и/или высокой скорости во время движения можно полностью сорвать фонарь стоп-сигнала. На всех автомобилях будет выполнено повторное закрепление высоко посаженного фонаря стоп-сигнала в центральной области. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в феврале компания «БМВ Русланд Трейдинг» объявила об отзыве 191 автомобиля BMW M5 и M8, реализованных с февраля по декабрь 2019 года. Причиной отзыва стало механическое сдавливание проводов в жгуте проводов коробки передач внутри соединения металлического зажима в сочетании с высокой температурой окружающей среды. Это при определенных обстоятельствах может вызвать расплавление изоляции жгута проводов коробки передач, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Расплавленная изоляция жгута проводов может привести к короткому замыканию между проводами со срабатыванием предохранителя. Автомобиль перейдет в аварийный режим коробки передач и переключится в нейтральное положение (N). При перезапуске автомобиля в стоячем положении автоматическая коробка передач переключится на блокировку трансмиссии на стоянке (P). На автомобилях должно быть выполнено корректное закрепление или переустановка жгута проводов коробки передач.

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