Объявлены цены на новый Mercedes-Benz GLA

Российские дилеры Mercedes-Benz начали прием заказов на кроссовер Mercedes-Benz GLA второго поколения. В продажу новинка поступит летом этого года и будет доступна в двух модификациях с бензиновыми турбомоторами – переднеприводный GLA 200 (1,3 л, 163 л.с.) с 7-ступенчатым преселективным «роботом» 7G-DCT и полноприводный GLA 250 4Matic (2,0 л, 224 л.с.) с новым 8-ступенчатым «преселективом» 8G-DCT, сообщает издание «Авторевю». Впрочем, сертификация модели еще не закончена (ОТТС пока не опубликовано), поэтому велика вероятность, что в итоге базовая версия в России будет дефорсирована до 150 л.с., как это уже произошло с родственными моделями A 200 и CLA 200.

Комплектация Progressive включает обивку сидений искусственной кожей, виртуальную комбинацию приборов, медиасистему с десятидюймовым экраном, однозонный климат-контроль, обогрев руля и передних сидений, автопарковщик, круиз-контроль, светодиодные фары и 18-дюймовые колеса. У полноприводных машин к этому набору добавлены электропривод складывания зеркал, камера заднего вида и т.д. Стоимость GLA 200 в этой комплектации составляет 2 млн 790 тыс. рублей, полноприводного GLA 250 4Matic – 3 млн 170 тыс. рублей.

Версия Sport Sport отличается, прежде всего, иным дизайном бамперов, отделкой салона, AMG-декором, иной настройкой подвески и 19-дюймовыми колесами, но вдобавок установлены бесключевой доступ и более продвинутая аудиосистема. Стоимостью GLA 200 в этой комплектации составляет 3 млн 470 тыс. рублей.

По итогам 2019 года российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 42046 легковых автомобилей и внедорожников с трехлучевой звездой – это на 11% больше, чем годом ранее. В результате Mercedes-Benz в седьмой раз подряд стал лидером премиального сегмента в России и вошел в TOП-10 самых продаваемых брендов на российском рынке в целом. Лидирующие позиции в своих сегментах заняли автомобили E-, GLC- и GLE-Классов. Кроме того, премиальный пикап Х-Класса в прошлом году установил новый рекорд продаж с более чем двукратным ростом до 549 автомобилей.

Какие модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».