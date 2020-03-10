Рынок новых грузовых автомобилей в феврале замедлил свой рост

После мощного роста в январе 2020 года (+18,6%) российский рынок новых грузовых автомобилей в феврале продемонстрировал замедление темпов. По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем этого рынка в прошлом месяце составил 5,8 тыс. единиц, что лишь на 0,8% больше, чем в феврале 2019-го.

Несмотря на отрицательную динамику, лидером здесь остается отечественная марка KAMAZ, на долю которой в феврале 2020 года пришлось более трети от всего объема рынка новых грузовиков (+35,4%). В количественном выражении это соответствует 2 тыс. единиц, что на 16,6% ниже результата февраля 2019-го. Вторую строчку, с большим отрывом, занимает другой отечественный производитель – GAZ, продажи которого также пошли на спад. Его объем рынка составил 532 автомобиля, что на 9,8% меньше, чем год назад. Далее следуют шведский Volvo (479 шт.; +25,7%) и немецкий MAN (389 шт.; +38,9%). Кроме них, в пятерку марок-лидеров грузового сегмента вошел еще и российский Ural (363 шт.; +17,1%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», за первые два месяца 2020 года рынок новых грузовых машин также продемонстрировал рост. За это время его объем составил 11,9 тыс. единиц, что на 9,2% выше результата годичной давности.

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