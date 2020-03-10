В феврале рынок новых LCV в России снизился на 8%

В феврале 2020 года российский рынок новых легких коммерческих автомобилей показал снижение. По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», его объем по сравнению с февралем 2019 года упал на 8,1% до 7,4 тыс. единиц.

По-прежнему первенство здесь удерживает отечественная марка GAZ, на долю которой в прошлом месяце пришлось почти 45% рынка. Продажи автомобилей этой марки снизились на 7,2% и составили 3,3 тыс. экземпляров. На 24% упала реализация у другой российской марки – УАЗ. Она находится на втором месте с результатом 1,1 тыс. автомобилей.

Лучшим среди иностранных брендов стал Ford, который тоже показал отрицательную динамику (-12,5%), что эквивалентно 781 проданной единице. В пятерку брендов-лидеров также вошли LADA (771 шт.; -5%) и Volkswagen (344 шт.; -7%). Больше половины брендов первой десятки (6 из 10) в феврале продемонстрировали падение.

По итогам двух месяцев 2020 года ситуация выглядит немного лучше – объем рынка новых LCV за этот период составил 15 тыс. штук, что чуть ниже (-0,6%) результата годичной давности.

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