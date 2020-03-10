АВТОВАЗ может повысить цены из-за обвала рубля

АВТОВАЗ рассматривает возможность корректировки цен на автомобили LADA на фоне падения цен на нефть, колебания курса рубля и стоимости сырья. Об этом агентству «ТАСС» сообщили в пресс-службе предприятия, отметив, что в компании оценивают эту ситуацию как негативную для российской автомобильной промышленности в целом.

«Сегодня АВТОВАЗ является одним из наиболее локализованных производителей в России, но все же на компанию оказывают влияние цены на сырье и продукцию некоторых субпоставщиков, номинированные в евро или долларах США. Исходя из развития ситуации, компания рассматривает возможность корректировки цен на свою продукцию», – заявили на АВТОВАЗе.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 25002 автомобиля LADA – на 7% меньше, чем годом ранее. По итогам двух месяцев 2020 года российские дилеры LADA продали 46792 машины, что на 4% ниже показателя годичной давности. В результате рыночная доля LADA с начала года составила 21,4%, согласно данным АЕБ.

Как заявил ранее исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу АВТОВАЗа Оливье Морне, в 2020 году компания ставит своей целью сохранение лидирующей позиции LADA по доле рынка в России, в том числе за счет роста продаж автомобилей с автоматической трансмиссией и интеграции внедорожника Niva в модельный ряд LADA.

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