Рынок легковых автомобилей с пробегом в феврале вырос на 11%

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России по итогам февраля 2020 года составил 407,5 тыс. единиц, что на 11% выше результата за аналогичный период прошлого года.

Лидером среди брендов традиционно является российская LADA, на долю которой приходится почти четверть вторичного рынка страны (24,2%). Объем перепродаж вазовских автомобилей в феврале 2020 года вырос на 6,4% до 98,5 тыс. штук. Второе и третье места в рейтинге принадлежат японским маркам - Toyota и Nissan, чьи автомобили были перепроданы в количестве 45,5 тыс. и 23,3 тыс. экземпляров соответственно. При этом оба бренда тоже продемонстрировали положительную динамику (+11,5% и +12,1% соответственно).

В пятерку лидеров в феврале также вошли корейские Hyundai (21,7 тыс. шт.; +19,2%) и KIA (20,7 тыс. шт.; +24,6%), которые тоже показывают рост.

В модельном рейтинге на вторичном рынке первую строчку снова заняла LADA 2114, следом за которой с небольшим отставанием идут Ford Focus и Hyundai Solaris. Более подробная информация об этом содержится здесь.

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