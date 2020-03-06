Украинский ЗАЗ выпускает тестовые партии автомобилей LADA

Запорожский автозавод в рамках аудита качества и производства выпускает тестовые партии российских автомобилей LADA, которые поступают к дилерам. Об этом сообщил пресс-секретарь корпорации "Укравто" Дмитрий Скляренко, отметив, что каких-либо финальных договоренностей, которые бы позволили сказать о запуске серийного производства автомобилей LADA, пока нет. По его словам, аудит автомобильного производства на ЗАЗе проводят потенциальные партнеры, одним из которых является Groupe Renault, и он предусматривает выпуск тестовых партий автомобилей.

Как пишет "Российская газета", ЗАЗ, в частности, освоил выпуск универсалов LADA Largus, седанов Vesta и кроссоверов XRAY, на очереди - внедорожники LADA 4x4. С технической точки зрения все автомобили абсолютно идентичны тем, что производит АВТОВАЗ. Но выбор комплектаций пока не слишком широк: например, Vesta и XRAY оснащают только механической трансмиссией, а для Largus доступен лишь базовый 87-сильный мотор.

Напомним, с 1 января 2020 года на Украине вступил в силу запрет импорта готовых автомобилей российского производства. Решение организовать сборку LADA на ЗАЗе может быть способом обхода этого закона. До сих пор единственным производителем легковых машин в Украине был завод "Еврокар" в Закарпатье, где выпускаются автомобили Skoda.