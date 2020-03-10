Renault представит в России обновленный кроссовер Kaptur

Renault Kaptur стал второй моделью после купе-кроссовера Renault Arkana, построенной на модульной SUV-платформе нового поколения. На автомобиле будет доступен бензиновый двигатель TCe150, автоматическая трансмиссия CVT X-Tronic следующего поколения и интеллектуальная система полного привода.

Напомним, производство кроссовера Renault Kaptur налажено на заводе Renault в Москве. По итогам первых двух месяцев 2020 года продажи этой модели на российском рынке составили 3127 автомобилей, что на 10% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В настоящее время стоимость Renault Kaptur в начальной комплектации Life с двигателем 1,6 л (114 л. с.), механической коробкой передач и передним приводом составляет 969 тыс. рублей. Полноприводная топовая комплектация Extreme с 2,0-литровым мотором мощностью 143 л. с. и «автоматом» предлагается за 1 млн 378 тыс. рублей.