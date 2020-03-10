Новый Mercedes-Benz GLE Coupe доступен для заказа в России

Российские дилеры Mercedes-Benz начали прием заказов на кроссоверы GLE Coupe второго поколения. Новинка поступит в продажу в июне-июле, а чуть позже в российскую гамму добавят «заряженные» версии Mercedes-AMG GLE 53 Coupe и Mercedes-AMG GLE 63 Coupe, сообщает портал Motor.ru.

Все кроссоверы Mercedes-Benz GLE Coupe для России оснащаются 9-ступенчатой автоматической трансмиссией и полным приводом с муфтой подключения передней оси. На базовой дизельной версии GLE 350 d Coupe (от 6 млн 300 тыс. руб.) установлен 2,9-литровый турбодизель, развивающий мощностью 272 л.с. и 600 Нм крутящего момента. В перечень стандартного оснащения входит двухзонный климат-контроль, мультимедийный комплекс MBUX с 12,3-дюймовым тачскрином, AMG-пакет, навигация, электроприводы передних сидений, матричная оптика, 20-дюймовые легкосплавные диски и камера заднего вида.

Купеобразный кроссовер с бензиновым мотором пока доступен к заказу в единственной версии GLE 450 (от 7 млн 050 тыс. руб.) с 3,0-литровой «шестеркой» мощностью 367 л.с. (500 Нм крутящего момента) и умеренно-гибридным довеском EQ Boost с 22-сильным электромотором. По умолчанию есть пневматическая подвеска, камеры кругового обзора и доводчики дверей.

В отличие от «обычных» Mercedes-Benz GLE, которые доступны в России в «пакетных» комплектациях и локализованы на подмосковном заводе Daimler, купеобразная версия предлагает широкий список опций и будет поставляться в нашу страну из США. К примеру, на GLE Coupe можно заказать специальную подвеску E-Active Body Control – технология обойдется в 780 тыс. рублей.

По итогам 2019 года российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 42046 легковых автомобилей и внедорожников с трехлучевой звездой – это на 11% больше, чем годом ранее. В результате Mercedes-Benz в седьмой раз подряд стал лидером премиального сегмента в России и вошел в TOП-10 самых продаваемых брендов на российском рынке в целом. Лидирующие позиции в своих сегментах заняли автомобили E-, GLC- и GLE-Классов. Кроме того, премиальный пикап Х-Класса в прошлом году установил новый рекорд продаж с более чем двукратным ростом до 549 автомобилей.