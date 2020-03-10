Lexus сократит производство из-за вспышки коронавируса

Японский автоконцерн Toyota Motor принял решение с 16 марта примерно на 6% сократить производство автомобилей премиальной марки Lexus из-за проблем на рынке, вызванных распространением нового коронавируса. Как сообщает агентство "ТАСС", пока такое решение будет действовать две недели и связано в первую очередь с падением спроса на автомобили в Китае в связи с различными ограничениями, вызванными эпидемией.

В феврале компания смогла продать в КНР только 23,8 тыс. автомобилей - на две трети меньше, чем в том же месяце прошлого года. Всего с начала года Toyota реализовала в Китае 169 тыс. машин - на четверть меньше показателя за аналогичный период 2018-го.

Стоит отметить, что Китай является вторым по значимости рынком для Toyota после США. В прошлом году жители КНР купили около 1,62 млн машин этой марки, а продажи автомобилей Lexus подскочили на четверть.

Сбыт новых автомобилей японских концернов Honda и Mazda в Китае в феврале также существенно снизился на фоне вспышки коронавируса. Из-за эпидемии все японские автомобилестроительные компании в феврале временно приостанавливали производство на своих заводах в Китае, и в настоящее время оно восстанавливается.

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