Дилеры скоро начнут ставить новые автомобили на учет

Крупные дилерские центры, такие как «Рольф» и «Авилон», начнут оказывать услуги по постановке на учет новых автомобилей уже в марте, максимум – в апреле. Об этом Autonews.ru сообщил глава Российской ассоциации дилеров (РОАД) Олег Мосеев, добавив, что к лету подтянутся все остальные.

Стоимость постановки на учет у дилеров регламентирована законом и не может превышать 500 рублей. За табличку с госномером придется заплатить не более 2 тыс. рублей в случае с легковым автомобилем, а номер для мотоциклов и прицепов обойдется не дороже 1,5 тыс. рублей.

Нововведение должно было заработать еще в начале 2020 года, но постоянно откладывалось из-за вопросов взаимодействия ГИБДД и дилерского сообщества. Теперь дилеры утверждают, что практически достигли взаимопонимания с ведомством. Подробную инструкцию для дилерских центров ГИБДД должна опубликовать в ближайшие дни, как и предоставить полный перечень учебных организаций, где автосалоны смогут обучить своих сотрудников навыкам работы по регистрации транспортных средств.

В пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр» Autonews.ru рассказали, что в компании оказание услуги может заработать не раньше второго полугодия. Там уточнили, что на данный момент график обучения сотрудников еще не сформирован и обучение не началось.

В свою очередь, в компании «Рольф» заявили, что процедура по регистрации ТС стала яснее. «Мы подали документы на получение необходимых статусов, но пока не завершили этот процесс», – сообщили в пресс-службе дилера.

Возможность регистрировать автомобили в МРЭО не упраздняется. ГИБДД сохранит функцию выдачи госномеров, чтобы не лишать водителей доступа к госуслуге. А когда большинство дилеров получат нужный статус, у водителей будет выбор: зарегистрировать машину через салоны, если таковые есть в регионе, либо обратиться в ГИБДД. Госпошлина за услугу в МРЭО составит 850 рублей.

Однако если у водителя прописка в другом регионе, его автомобилю только присвоят госномер – печатать табличку придется самостоятельно в любой из частных фирм, которые получили на это разрешение. К примеру, если зарегистрированный в Москве автомобилист купит новую машину в Рязани, он сможет доехать на ней в местное отделение ГИБДД и присвоить машине госномер с московским кодом региона.

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