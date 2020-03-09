Средневзвешенная цена автомобиля премиум-сегмента в РФ выросла на 6,5%

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2019 году средневзвешенная цена нового премиального автомобиля в России составила 4 млн 346 тыс. рублей. Это на 6,5% больше, чем годом ранее.

Как отмечают эксперты агентства, за весь прошлый год в нашей стране было в общей сложности продано почти 160 тыс. новых автомобилей премиум-сегмента, что на 5% выше результата 2018 года.

Также напомним, что в целом по рынку средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в РФ по итогам 2019 года достигла 1 млн 556 тыс. рублей, показав рост на 8,2%.

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