Какой «автомобиль мечты» у женщин в России?

В Международный женский день, 8 Марта, специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили составить портрет «автомобиля мечты» российских женщин.

На основании результатов совместного онлайн-опроса*, проведенного агентством и порталом Авто Mail.ru, можно судить о том, что «автомобиль мечты» в женском восприятии – это в первую очередь автомобиль «для комфорта и удовольствий» (так ответили 67,4% респонденток) и «самый безопасный» (44%). Третьим по популярности у женщин был вариант ответа: «Автомобиль, подходящий именно мне» (он набрал 39,8% голосов).

Эксперты отметили, что процент женщин, которые любят в автомобиле «драйв и адреналин», ниже, чем у мужчин (20,1% против 28,6%). При этом среди них больше тех, кто ценит автомобили, которыми «не нужно управлять» (5,4% против 2,4%). Еще один момент различия по гендерному признаку в отношении машин: женщины в меньшей степени видят «автомобиль мечты» как семейный (24,4%), среди мужчин этот процент гораздо выше (42%).

Лишь 8% женщин из всех типов двигателей предпочитают дизельные (среди мужчин доля таких в 2,5 раза выше – 19,8%). Также на первое место они ставят кроссоверы и внедорожники: об этом сообщила практически каждая вторая респондентка (58,2%). При этом универсалы дамы любят меньше (4,3%), чем седаны (15,6%) и хэтчбеки (14,9%).

Что касается цвета машины, женщины на первое место поставили белый (18%), на второе – черный (13,2%), на третьей позиции оказался красный (11%). Для сравнения: у представителей сильного пола в тройку цветов-лидеров вместо красного входил серебристый.

В числе любимых брендов дамы назвали BMW (лидер предпочтений), Mercedes-Benz и Toyota. Однако, когда эксперты попросили их назвать желаемую марку, исходя из финансовых возможностей, «тройка лидеров» рейтинга тут же изменилась: первые строчки в этом случае заняли KIA, Toyota и Audi.

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» поздравляет всех женщин с праздником 8 марта! Желаем вам всегда оставаться красивыми, любимыми и ездить только на тех автомобилях, в которых душа поет и чувствуешь себя счастливой!

Найти такие автомобили можно и в салонах проверенных дилеров.

* Опрос проводился в июне 2019 года, его участниками были более 9500 респондентов, можно было выбрать несколько вариантов ответа.