ТОП-10 моделей-лидеров автопарка России

LADA 2107 продолжает оставаться самой распространенной среди всех моделей, зарегистрированных на территории РФ. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», обработав результаты данных по парку легковых автомобилей на 1 января 2020 года.

На эту дату у нас в стране насчитывалось 1,7 млн «семерок». Второе место принадлежит ее «коллеге» – LADA 2106 (1,4 млн шт.). Замыкает первую тройку внедорожник LADA 4x4 3d, наличие которого в России также превышает 1 млн экземпляров. Отметим, что на этот ТОП-3 «моделей-миллионников» приходится порядка 10% всего парка легковых автомобилей в нашей стране.

Из иномарок по числу автомобилей в парке лидирует KIA Rio (842,9 тыс. шт.), которая находится на четвертой позиции в общероссийском модельном рейтинге. В ТОП-10 здесь также попадают: LADA 2110 (827,2 тыс. шт.), LADA 2109 (825,3 тыс. шт.), Hyundai Solaris (798 тыс. шт.), LADA 2114 (774,8 тыс. шт.), Ford Focus (750,8 тыс. шт.) и Toyota Corolla (708,5 тыс. шт.).

Напомним, что всего на начало года в России числилось 44,5 млн легковых автомобилей. Быстро узнать их актуальную стоимость можно с помощью калькулятора «Оценка авто».