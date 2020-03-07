Mitsubishi открыла новый дилерский центр в Альметьевске

Компания «Апельсин» открыла в Альметьевске дилерский центр Mitsubishi, который расположился в одном здании с брендом KIA. Раньше здесь находился автосалон Ford, и к техническому открытию Mitsubishi Motors забрендировали помещение. Таким образом, японская марка пополнила портфель ГК «Автосеть.РФ», в котором помимо Mitsubishi представлены KIA и LADA, расположенные в Альметьевске и Нижнекамске.

Как сообщает пресс-служба ГК «Автосеть.РФ», новый дилерский центр Mitsubishi в Альметьевске специализируется на продажах и обслуживанию новых автомобилей и с пробегом. В шоу-руме площадью порядка 375 кв. м представлены все модели Mitsubishi: Pajero, Pajero Sport, L200, Outlander, Eclipse Cross и ASX. Под сервис отведено 239 кв. м, где для слесарного ремонта приспособлено 3 поста, а общая пропускная способность техцентра составляет 450 - 500 автомобилей в месяц.

Напомним, в марте 2020 года российские дилеры Mitsubishi начали продажи лимитированной серии кроссоверов Eclipse Cross Black Edition. Также в этом месяце на рынке появятся модели Mitsubishi Outlander и Pajero Sport cо встроенной мультимедиа системой Яндекс.Авто. В апреле компания Mitsubishi планирует запустить продажи в России обновленного кроссовера ASX. А в декабре в нашей стране появится обновленный внедорожник Pajero Sport, производство которого будет налажено на заводе в Калуге.

По итогам первых двух месяцев 2020 года в России продано 4842 автомобилей Mitsubishi, что на 16% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В целом за 2020 год компания «ММС Рус» планирует реализовать в России более 35 тыс. новых автомобилей Mitsubishi. Это порядка на 12% меньше по сравнению с прошлым годом, когда на российском рынке было продано 39938 машин.

Полный список дилеров Mitsubishi (и не только) по городам РФ - смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».