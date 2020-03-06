Минпромторг пока не видит «трагедии» для российской промышленности из-за коронавируса

Нарушение товарно-производственных и логистических цепочек с Китаем на фоне эпидемии коронавируса пока не привело к драматическим последствиям для российской промышленности, но власти продолжают следить за ситуацией. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, а среди отраслей, которые существенно зависят от поставок из Китая, он, в частности, назвал автопром.

«У нас в отраслевом разрезе ведется работа с нашими компаниями относительно тех проблем и задержек, которые возникают в связи с ограничением производства в Китае. Какие могут быть меры? Поиск альтернативы, естественно. Если там, где мы видим и понимаем, что это уже критическая ситуация и замена может быть, то такие варианты, конечно, прорабатываются компаниями», – цитирует главу Минпромторга РФ агентство «Финмаркет».

По его словам, есть отрасли, где «легким движением» переключиться на альтернативного поставщика очень сложно – например, если требуется сертификация компонентов и запчастей. «Но пока мы такой трагической ситуации не видим, но мониторим по каждой отрасли ситуацию, для того чтобы у нас не возникло никаких чрезвычайных ситуаций», – отметил министр.

О том, как эпидемия коронавируса в Китае может повлиять на работу российских автозаводов и поставки китайской продукции на рынок запасных частей в нашей стране – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».