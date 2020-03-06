Hyundai раскрыла первые подробности об обновленной Creta для России

Компания «Хендэ Мотор СНГ» раскрыла первые подробности об обновленном кроссовере Hyundai Creta для российского рынка. Производство новинки начнется на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге в первой половине 2020 года.

Как сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ», внешний вид обновленного Hyundai Creta отличает двуцветная окраска: теперь клиенты смогут комбинировать один из пяти доступных цветов кузова с черной (черный перламутр) крышей. Решетка радиатора получила «ячеистую» структуру, как у остальных недавно обновившихся моделей Hyundai. Для модели стали доступны легкосплавные колесные диски 16 дюймов нового дизайна (в зависимости от комплектации).

Модель по-прежнему будет доступна в России с двигателями Gamma 1.6 D-CVVT, развивающим 123 л.с., и Nu 2.0 D-CVVT на 150 л.с. Моторы работают в сочетании с 6-ступенчатыми коробками передач – как механической, так и автоматической, на выбор.

Кроссовер будет доступен в комплектациях Start, Active, Comfort, Travel и Style. Для сочетания Travel с пакетом Advanced предусмотрен специальный пакет опций Brown pack. Также к выходу на рынок готовится специальная версия обновленной модели.

Стоит отметить, что с момента своего появления на российском рынке в 2016 году Hyundai Creta сохраняет лидерские позиции по продажам в сегменте SUV. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первых двух месяцев 2020 года реализация Hyundai Creta в России выросла на 17% и составила 12012 автомобилей.

Напомним, в марте на российском рынке начнутся продажи рестайлингового седана Hyundai Solaris, производство которого налажено на заводе в Санкт-Петербурге. Стоимость новинки составляет от 765 тысяч до 1 млн 055 тыс. рублей. В первом полугодии 2020 года на российском рынке также начнутся продажи спортивной версии кроссовера Tucson – N-Line. Во второй половине 2020-го следует ожидать появления абсолютно нового полноразмерного кроссовера Palisade, старт нового поколения Elantra и рестайлингового Santa Fe.

Какие модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».