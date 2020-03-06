Hyundai Sonata получит удлиненную версию в Китае

Китайский офис Hyundai готовит к запуску длиннобазную Sonata нового поколения – такой седан появится у местных дилеров в мае этого года. Модель получила увеличенную на 50 мм колесную базу, в результате чего длина автомобиля увеличилась до 4955 мм.

Как пишет портал Motor.ru, у длиннобазной Sonata есть ряд отличий от глобальной модели. Например, цифровая приборная панель и дисплей мультимедийной системы у такого седана объединены под одним стеклом, в то время как у варианта для других рынков они разделены на два экрана. На центральном тоннеле появилась сдвижная шторка, под которой расположены подстаканники, а управление климатической системой осуществляется с помощью сенсорной панели.

В Китае Sonata доступна с 1,5-литровым турбомотором мощностью 170 л.с., который работает с тандеме с 7-ступенчатым «роботом». Кроме того, в гамме есть «турбочетверка» 2.0 мощностью 240 л.с. – она сочетается с 8-диапазонной автоматической коробкой передач.

Напомним, на российском рынке новую Sonata можно купить с 2,0-литровым двигателем мощностью 150 л.с., который сочетается с 6-диапазонным «автоматом». Альтернатива – вариант с мотором 2.5 (180 л.с.), который поступил в продажу еще в ноябре прошлого года. Обе модификации производятся на заводе «Автотор» в Калининграде.