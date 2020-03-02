Новый Jeep Grand Cherokee представят в 2020 году

Флагманский внедорожник Jeep Grand Cherokee нового поколения будет представлен в 2020 году, подтвердил глава дизайна Fiat Chysler Ральф Жиль. Продажи нового Grand Cherokee, как ожидается, стартуют в 2021 году в том числе и в России, пишет "Российская газета".

Снимки замаскированных прототипов, испытываемых сегодня на общих дорогах штата Мичиган, проливают свет на некоторые особенности нового внедорожника. Пятый Grand Cherokee радикальных перемен во внешнем облике не претерпит - габаритами и пропорциями он будет очень близок с машиной нынешнего четвертого поколения и также сохранит полностью независимую схему подвески на несущем кузове. Хотя будет ли он базироваться на новой платформе или одной из уже имеющихся у FCA - ясности пока нет.

По информации издания Motor1, новый Grand Cherokee cохранит и атмосферные двигатели V6 и даже V8, но теперь они изначально будут дополнены легкой гибридной системой со вспомогательным мотор-генератором и небольшой литий-ионной батареей, без режима езды только на электротяге. В дальнейшем выйдет гибридный Grand Cherokee с большой подзаряжаемой от внешнего источника тока батареей и возможностью порядка 50 км чисто электрического пробега.