Volkswagen в феврале увеличил продажи в России на 2%

Российские дилеры Volkswagen в феврале реализовали 7518 автомобилей – на 2% больше, чем годом ранее. По итогам двух месяцев 2020 года продажи немецкого бренда в России увеличились на 2% и составили 13787 машин. В результате Volkswagen занял шестое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 6,3% против 6,2% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Volkswagen на российском рынке остается седан Polo – на этой модели в феврале остановили свой выбор 3966 покупателей (+4%). На втором месте в модельном ряду Volkswagen идет кроссовер Tiguan с показателем 2924 реализованных автомобиля, что на 19% выше показателя годичной давности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале российские дилеры Volkswagen начали прием заказов на флагманский Passat нового поколения. Автомобиль доступен в трех комплектациях: Respect (от 1 млн 829 тыс. руб.), Business (от 2 млн 199 тыс. руб.) и Exclusive (от 2 млн 345 тыс. руб.). Также компания Volkswagen раскрыла первые подробности о новом поколении своего бестселлера Polo, который будет представлен теперь в кузове «лифтбек». В продаже у дилеров новинка ожидается летом 2020 года.

Полный список дилеров Volkswagen (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».