АВТОСТАТ | Британский авторынок в феврале остался «в минусе»

Британский авторынок в феврале остался «в минусе»

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Британский авторынок в феврале остался «в минусе»

Экспорт транспортных средств из России
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Британский авторынок в феврале снизился на 2,9% и составил 79594 машины. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), на последний зимний месяц традиционно приходится наименьший объем продаж перед мартовским всплеском спроса, связанным с грядущим вступлением новых акцизов на транспортные средства. По итогам первых двух месяцев 2020 года реализация легковых автомобилей в Великобритании составила 228873 единицы (-5,8%).

По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), лидером автомобильного рынка Великобритании в феврале стал Volkswagen, реализовавший 8948 автомобилей (+12,4%). Второе место занял Ford, продажи которого составили 8462 машины (-18,6%). Третий результат показал BMW – 6652 проданных автомобиля (-3,1%). Замыкают пятерку лидеров Mercedes-Benz (5745  шт., -5,6%) и местный Vauxhall (5132 шт., +4,6%).

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, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили великобритания продажи авторынок европы автомобильные рынки мировые рынки

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