«Волгабас» остановил производство из-за нехватки китайских комплектующих

Автобусный завод «Волгабас» во Владимирской области приостановил работу из-за задержки поставок комплектующих из Китая, где ранее зафиксирована вспышка коронавируса. Об этом агентству «ТАСС» сообщил представитель компании Кирилл Урванцев, добавив, что предприятие приостановило производство 4 марта, в вынужденный отпуск отправлено 350 человек, возобновление работы завода запланировано на 14 марта.

«Наши поставщики из Китая в связи с приостановкой производства у них не выполнили свои обязательства по поставкам комплектующих. Поскольку это ключевые комплектующие, мосты и двигатели, без них мы собрать автобусы не можем. Поэтому пока приостановлено производство. С компенсацией рабочим», – рассказал Кирилл Урванцев.

Напомним, автобусный завод «Волгабас-Владимир» во Владимирской области начал работу в декабре 2017 года. Объем инвестиций в проект на первом этапе составил 3,5 млрд рублей. Общие производственные мощности холдинга «Бакулин Моторс Групп» (ранее – ГК «Volgabus») в Волгоградской и Владимирской областях позволяют выпускать до 3 тыс. автобусов в год. Компания производит дизельные и газомоторные автобусы различного класса и назначения, а также электробусы, машины для перевозки детей, автобусы специального назначения. Холдинг «Бакулин Моторс Групп» имеет представительства и дилерские центры в 20 регионах РФ.

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