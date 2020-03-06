Каждый восьмой китайский автомобиль в РФ - не старше 3 лет

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что на территории Российской Федерации зарегистрировано 626,5 тыс. легковых автомобилей китайских брендов (по состоянию на 1 января 2020 года). При этом 12% из них, или каждый восьмой, имеет возраст до 3 лет включительно.

На автомобили из КНР, которые пребывают в возрасте от 4 до 7 лет включительно, приходится почти 37% данного парка. Соответственно оставшиеся 51% - это машины старше 7 лет. Более подробная информация о возрастной, марочной и региональной структуре парка китайских машин содержится здесь.

Сколько сейчас может стоить китайский (и не только) автомобиль с пробегом, можно узнать за 1 минуту с помощью калькулятора «Оценка авто».