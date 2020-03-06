Dacia представила первый электрический кроссовер

Бренд Dacia, под которым в некоторых европейских странах продаются «Дастеры» и «Логаны», выпустил первый полностью электрический автомобиль Spring. Это кроссовер с запасом хода 200 км, который пока находится в статусе концепт-кара, однако уже в 2021 году он воплотится в серийную модель, пишет портал Motor.ru.

Подробностей о новинке немного: в длину шоу-кар достигает 3,73 метра, что сравнимо с Renault City K-ZE – электрическим аналогом модели Kwid, который в прошлом году появился на китайском рынке. В КНР такой кроссовер комплектуется 45-сильным электромотором и батареей емкостью 26,8 киловатт-часа. Запас хода City K-ZE по циклу NEDC – 271 км.

Однако для европейского Dacia Spring, скорее всего, была взята другая электрическая установка, позаимствованная у Renault Twingo Z.E. Это электромотор мощностью 82 л.с., который питает блок аккумулятором емкостью 22 киловатт-часа. Заявленный запас хода Twingo Z.E. – 250 км.

Если для Dacia концепт Spring – первый электромобиль, то в арсенале Renault уже имеются семь электрических моделей. Помимо китайского City K-ZE, это Twizy Z.E., хэтчбек Zoe, фургоны Kangoo Z.E. и Master Z.E., а также седан Samsung SM3 Z.E. (перелицованный Fluence), который продается в Южной Корее.

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