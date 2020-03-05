Mercedes-Benz откажется от производства S-Class

Модельная линейка Mercedes-Benz в ближайшие годы претерпит серьезные изменения - количество платформ и двигателей будет сокращено, а некоторые модели автомобилей просто уйдут в историю, заявил изданию Autocar глава отдела разработок Daimler Маркус Шафер.

Прекращено будет, в частности, производство хэтчбека B-Class, а также купе и кабриолета S-Class. Цель этих мер - снижение издержек на разработку и выпуск новых моделей. Высвобожденные средства Daimler направит в первую очередь на подготовку производства электромобилей и гибридов, пишет "Российская газета".

Еще один удар по автомобилям с моторами большого рабочего объема - введение в середине декады экологического стандарта для транспорта Евро-7, которое, по предварительным данным, принесет полный запрет дизельных двигателей на легковых машинах. В итоге в среднесрочной перспективе европейский рынок рискуют покинуть автомобили Mercedes-Benz c 12- и 8-цилиндровыми моторами (речь идет о G 63 AMG и Mercedes-AMG GT).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июне 2020 года у российских дилеров появится новый семиместный кроссовер Mercedes-Benz GLB. Тогда же в продажу поступят купе-кроссовер Mercedes-Benz GLE Coupe второго поколения и первый полностью электрический автомобиль от Mercedes-Benz – кроссовер EQC. Кроме того, в июле нынешнего года до российского рынка доберется новый люксовый внедорожник Mercedes-Maybach GLS. Комплектации новинок для России будут объявлены вместе с ценами ближе к старту продаж.

По итогам 2019 года российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 42046 легковых автомобилей и внедорожников с трехлучевой звездой – это на 11% больше, чем годом ранее. В результате Mercedes-Benz в седьмой раз подряд стал лидером премиального сегмента в России и вошел в TOП-10 самых продаваемых брендов на российском рынке в целом. Лидирующие позиции в своих сегментах заняли автомобили E-, GLC- и GLE-Классов. Кроме того, премиальный пикап Х-Класса в прошлом году установил новый рекорд продаж с более чем двукратным ростом до 549 автомобилей.

Напомним, в апреле 2019 года в подмосковном индустриальном парке «Есипово» был открыт российский завод Mercedes-Benz, а в конце мая на нем начался массовый выпуск седанов Е-Класса. В перспективе на предприятии постепенно будет налажено производство внедорожников GLE, GLC и GLS. Таким образом, самые популярные по продажам на российском рынке легковые автомобили Mercedes-Benz будут непосредственно производиться в стране сбыта. Инвестиции в проект составили в общей сложности свыше 250 млн евро.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».