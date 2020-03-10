GM увеличит расходы на электромобили к 2025 году до 20 млрд долларов

Американский автоконцерн General Motors увеличит расходы на развитие электрических и автономных автомобилей до 20 млрд долларов к 2025 году. Компания планирует запустить 22 новых моделей электромобилей к 2023 году и повысить их продажи до 1 млн машин в год к середине десятилетия, пишет агентство "Финмаркет".

GM также представила новую электрическую платформу с аккумулятором Ultium, который превосходит по своим техническим характеристикам батареи, используемые в электромобилях Tesla. Как отмечают в компании, новый аккумулятор позволит электромобилям преодолевать до 400 миль (650 км) без подзарядки, а также разгоняться до 60 миль в час за три секунды. Помимо этого, GM ожидает, что благодаря Ultium стоимость аккумуляторов опустится ниже $100/кВт.ч.

Новый аккумулятор уже используется в автономном электромобиле Cruise Origin, который был представлен в январе 2020-го. В этом году автопроизводитель также планирует запустить электромобили Cadillac Lyriq и GMC Hummer, которые будут работать на Ultium.

"General Motors стремится к полностью электрическому будущему, поскольку мы верим в реальность климатических изменений и имеем достаточный опыт, чтобы предлагать нашим клиентам первоклассные автомобили и исключительные впечатления от вождения и владения (электромобилями)", - заявила глава компании Мэрри Барра.

GM была одной из первых компаний, выпустивших полностью электрический автомобиль - Chevrolet Bolt. Однако по объему продаж в мире он не смог превзойти конкурирующую Tesla.

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