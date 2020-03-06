KIA в феврале снизила продажи в России на 4%

Российские дилеры KIA в феврале реализовали 17107 автомобилей – это на 4% меньше, чем годом ранее. По итогам двух месяцев 2020 года в России было продано 32062 автомобиля KIA, что на 4% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки достигла 14,7% против 15,2% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Как сообщает пресс-служба KIA Motors Rus, бестселлером KIA на российском рынке остается модель Rio – в феврале было реализовано 8367 автомобилей, что на 18% выше показателя годичной давности. Второе место по объему продаж в линейке KIA в России занял компактный кроссовер Sportage, который выбрали 2192 покупателя (-11%). В тройку наиболее популярных моделей месяца также вошел бизнес-седан KIA Optima с показателем 1553 реализованных автомобиля (-9%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в марте российские дилеры KIA начали продажи нового компактного кроссовера Seltos, производство которого налажено на калининградском заводе «Автотор». Стоимость новинки составит от 1 млн 099 тыс. 900 рублей до 1 млн 999 тыс. 900 рублей в зависимости от комплектации и силового агрегата. Кроме того, в 2020 году на российском рынке появятся новый Mohave и кроссовер KIA Xceed.

Добавим также, что на 5 марта 2020 года в 100 городах России действует 198 официальных дилеров KIA.

В каких городах есть дилерские центры KIA, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».