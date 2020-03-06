Lexus открыл новый дилерский центр в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге открылся третий официальный дилерский центр Lexus. В двухэтажном шоу-руме Лексус Парнас общей площадью 1536,9 кв.м представлен полный модельный ряд бренда в России, сообщает пресс-служба Lexus.

Площадь сервисной зоны Лексус Парнас составляет 706,3 кв.м, она включает пост прямой приемки автомобилей и два поста мойки. В ближайшее время сервисная зона будет расширена до 1176,7 кв.м, на которых разместятся слесарные посты Lexus. На данный момент под слесарные работы выделено 7 постов на территории действующего сервисного центра Тойота Центр Парнас.

Новый дилерский центр построен в соответствии с реализуемой концепцией корпоративных стандартов «Лексус 2020» и оснащен передовыми цифровыми технологиями. Цифровой шоу-рум объединяет цифровую презентацию продукта и личный контакт с клиентом. В клиентской зоне размещены интерактивные экраны, которые познакомят гостей с брендом и его ценностями, новыми автомобилями в модельном ряду, информацией о ближайших мероприятиях и действующих в дилерском центре специальных предложениях, а также позволят клиентам наблюдать за ремонтом своего автомобиля в режиме онлайн.

Лексус Парнас предлагает клиентам широкий спектр сопутствующих услуг: выгодные программы кредитования от «Тойота Банка», лизинг, обмен автомобилей с пробегом на новые автомобили в рамках программы Lexus Trade-in, страхование, удаленное урегулирование убытков, установка дополнительного оборудования и охранных систем, тест-драйв, гарантийное и послегарантийное обслуживание автомобилей Lexus.

На территории нового дилерского центра расположился Lexus Boutique, где клиенты могут ознакомиться с актуальными линейками стильных и практичных оригинальных аксессуаров и предметов одежды из коллекций Lexus Boutique и приобрести их.

Добавим, что Лексус Парнас в Санкт-Петербурге стал 58-м дилерским центром Lexus в России. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первых двух месяцев 2020 года российские дилеры Lexus реализовали 2319 автомобилей, что на 5% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Полный список дилеров Lexus (и не только Lexus) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».