ТОП-10 самых продаваемых SUV в России по итогам февраля

Бестселлером в сегменте SUV на российском рынке в феврале остается компактный кроссовер Hyundai Creta. В прошлом месяце реализация этой модели составила 6636 автомобилей, что на 9% выше показателя годичной давности.

Второе место сохраняет Toyota RAV4 с показателем 3684 проданных машины, что в два раза больше по сравнению с прошлым годом. Третью строчку занял Volkswagen Tiguan, на котором остановили свой выбор 2924 покупателя (+19%). Далее идет Nissan Qashqai, разошедшийся тиражом 2608 экземпляров (+26%). Замыкает пятерку самых популярных SUV в России на этот раз LADA 4x4, чьи продажи составили 2246 машин (-15%).

В ТОП-10 бестселлеров сегмента SUV по итогам февраля также вошли KIA Sportage (2192 шт., -11%), Mitsubishi Outlander (2047 шт., +6%), Renault Duster (2043 шт., -15%), Nissan X-Trail (1986 шт., -14%) и Renault Kaptur (1747 шт., -10%).

Стоит отметить, что по итогам двух месяцев 2020 года лидером среди моделей SUV также является Hyundai Creta с показателем 12012 реализованных машин (+17%). Далее следуют Toyota RAV4, разошедшийся в количестве 6302 единиц (+91%) и Volkswagen Tiguan, продажи которого составили 5197 автомобилей (+24%).

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