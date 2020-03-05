АВТОВАЗ в феврале снизил продажи в России на 7%

АВТОВАЗ в феврале реализовал на российском рынке 25002 автомобиля LADA – на 7% меньше, чем годом ранее. По итогам двух месяцев 2020 года российские дилеры LADA продали 46792 машины, что на 4% ниже показателя годичной давности. В результате рыночная доля LADA с начала года составила 21,4%, согласно данным АЕБ.

Бестселлером АВТОВАЗа в феврале стала LADA Granta, чья реализация составила 9559 автомобилей (-10%). Второй результат показала LADA Vesta – 8107 проданных машины (+2%). На третьем месте по популярности среди моделей LADA идет универсал LADA Largus, на котором остановили свой выбор 2790 покупателей (-9%). Далее следует внедорожник LADA 4x4, разошедшийся тиражом 2246 экземпляров (-15%). Реализация модели LADA XRAY составила 1538 штук (-20%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ начал производство новой специальной серии LADA XRAY Сross Instinct, оснащенной мультимедийной системой Яндекс.Авто. Отличительные особенности экстерьера специальной серии – черная крыша, черные зеркала и черные диски колес с алмазной шлифовкой. Интерьер отличают специальная обивка сидений, черные ручки дверей с эффектом глянца, а также бейдж с названием серии.

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