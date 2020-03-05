KIA Rio в феврале стал популярнее LADA Vesta

Самой продаваемой моделью в России по итогам февраля стала LADA Granta, чья реализация составила 9559 автомобилей (-10%). На второе место вышла KIA Rio с показателем 8367 машин, что на 18% больше по сравнению с прошлым годом. Третий результат показала LADA Vesta – 8107 проданных автомобилей (+2%).

Как отмечается в обзоре российского авторынка за февраль, лидерство среди моделей SUV сохраняет кроссовер Hyundai Creta, разошедшийся тиражом 6636 экземпляров (+9%). Далее идет седан Hyundai Solaris – на нем остановили свой выбор 4453 потребителя, что соответствует уровню прошлого года.

Седан Volkswagen Polo был реализован в количестве 3966 штук, что на 4% выше показателя годичной давности. Спрос на кроссовер Toyota RAV4 вырос в два раза до 3684 автомобилей. Кроссовер Volkswagen Tiguan выбрали 2924 покупателя, что на 19% выше показателя годичной давности. Продажи универсала LADA Largus составили 2790 единиц (-9%). Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей в России на этот раз Renault Logan, чей результат составил 2657 машин (+15%).

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