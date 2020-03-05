Российский авторынок в феврале вернулся к падению

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в феврале снизились на 2,2% до 119073 машин. По итогам первых двух месяцев 2020 года российский авторынок составил 218442 автомобиля (-0,5%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Как отмечают в АЕБ, в феврале продажи были на 2% ниже по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, что соответствовало ожиданиям рынка. Однако, учитывая, что некоторые бренды перестали публиковать данные о продажах ежемесячно (во всем мире, включая Россию), общая картина рынка на данный момент не является полной. В следующем месяце АЕБ опубликует квартальный отчет, который, как ожидается, будет отражать совокупные результаты продаж всех брендов, представленных в России, за первые три месяца 2020 года. Напомним, согласно актуальному прогнозу АЕБ, по итогам 2020 года продажи пассажирских и легких коммерческих автомобилей в России продолжат падение, составив 1,72 млн единиц – на 2,1% меньше, чем в прошлом году.

Лидерство на российском авторынке удерживает АВТОВАЗ, реализовавший в прошлом месяце 25002 автомобиля LADA (-7%). Второе место по объему продаж заняла KIA – реализация 17107 машин (-4%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку сохраняет Hyundai с показателем 14368 проданных автомобилей, что на 1% выше показателя годичной давности.

Далее следует Renault – автомобили этой марки выбрали 10123 покупателя (+19%). Замыкает пятерку лидеров Toyota, чьи продажи составили 8239 машин (+17%). В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам февраля также вошли Volkswagen (7518 шт., +2%), Nissan (5725 шт., -7%), Skoda (5200 шт., -12%), ГАЗ (3816 шт., -1%) и Mitsubishi (3303 шт., -9%).

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