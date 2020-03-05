Новый Fiat 500 перешел на электротягу

Компания Fiat представила новое поколение хэтчбека 500, который обзавелся электрическим мотором мощностью 120 л.с. Цены на новинку стартуют с отметки от 37,9 тыс. евро. До «сотни» машина может разгоняться за 9 секунд, максимальная скорость составляет 150 км/ч.

Как пишет портал Autonews.ru, запас хода без подзарядки у Fiat 500e составляет 320 км. От бытовой электросети автомобиль заряжается за 14 часов. Также водитель может воспользоваться специальным зарядным терминалом, который зарядит батареи на 80% всего за 35 минут. Всего водителю доступны три режима езды: Normal, Range и Sherpa.

Длина 500e составляет 3,63 м, ширина – 1,69 м, а высота – 1,48 метра. Хэтчбек получил светодиодные фары, элементы из хрома и 17-дюймовые колесные диски. В салоне устанавливаются сиденья, обитые экокожей, цифровая приборная панель и 10,25-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы Uconnect 5. Водителю доступны система экстренного торможения, функция слежения за мертвыми зонами, система удержания полосы движения и адаптивный круиз-контроль.

Изначально Fiat планировал продемонстрировать свою новинку на автосалоне в Женеве, одднако мотор-шоу было отменено из-за эпидемии коронавируса. Также из-за распространения вируса Fiat Chrysler Automobiles (FCA) вынужден приостановить выпуск компактвэнов 500L на предприятии в сербском Крагуеваце. К этому привела нехватка комплектующих из Китая, поставки которых задерживаются из-за эпидемии коронавируса.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».