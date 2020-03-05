КАМАЗ отказался от введения неполной рабочей недели в апреле

КАМАЗ в апреле будет работать по стандартному графику пятидневной рабочей недели. Производство обеспечено заказами и комплектующими в полном объеме и выполнит апрельский производственный план вовремя, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Таким образом, нет необходимости корректировать график работы, вопрос неполной рабочей недели во второй половине апреля снят. Напомним, эта мера обсуждалась в связи с риском снижения объема поставок комплектующих изделий из Китая, вызванным обострением эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

Директор департамента управления производством Александр Лавров подчеркнул, что КАМАЗ обеспечен заказами в расчете на пятидневную рабочую неделю. Центр закупок гарантировал, что проблем с поставками комплектующих для нужд производства не будет.

В соответствии с политикой закупок компании по каждой позиции номинировано несколько поставщиков. Кроме того, на КАМАЗе ведется трехмесячное планирование, поэтому потенциальные угрозы отслеживаются заблаговременно. Своевременная работа с поставщиками, подбор альтернативных партнеров в случае неготовности основных поставщиков стабильно продолжать поставки по заключенным договорам позволили компании оперативно реагировать на изменения и держать ситуацию под контролем. Еще в январе, оценив по просьбе КАМАЗа потенциальные угрозы и собственные возможности, большинство поставщиков подтвердили свои обязательства. Тем же, кто не смог гарантировать поставки нашли альтернативу.

Также, в связи с увеличением спроса на грузовики «КАМАЗ» на фоне ситуации с коронавирусом и ростом количества заказов от АО «Торгово-финансовая компания «КАМАЗ», на производстве было принято решение об увеличении темпа сборки автомобилей. Суточный темп сборки автомобилей «КАМАЗ» в марте увеличен до 170 штук. «В январе и феврале темп сборки автомобилей был 160, в течение марта производство будет держать темп 170», – сообщил Александр Лавров. Он также пояснил, что мартовские изменения не потребуют привлечения дополнительных ресурсов: производство с увеличением темпа сборки справится.

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Напомним, в соответствии с бизнес-планом, в 2020 году КАМАЗ должен реализовать 35709 автомобилей, из них 29 тыс. единиц будут поставлены на российский рынок, 6709 – на рынки зарубежных стран. Доля КАМАЗа на рынке грузовых автомобилей России достигнет 46%. Бизнес-планом в 2020 году предусмотрены инвестиции в развитие производства на сумму 14,1 млрд рублей. Чистая прибыль должна достигнуть 288 млн рублей при планируемой выручке 204 млрд рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в нынешнем году будет запущено серийное производство нового поколения автомобилей К5. Флагманом перспективного модельного ряда станет магистральный тягач КАМАЗ-54901 с принципиально новой кабиной. Основная область его применения – буксировка полуприцепов по дорогам различного назначения, имеющим твердое покрытие. В стандартную комплектацию KAMAЗ-54901 входит улучшенная комфортабельная кабина шириной 2500 мм с ровным полом, новый рядный двигатель KAMAЗ Р6 мощностью 450 л.с. и 12-ступенчатая автоматизированная коробка передач марки ZF. Также среди особенностей новинки можно отметить увеличенный до 1400 литров запас топлива, межсервисный интервал до 120 тысяч км, контроль нагрузки на ведущий мост. Техническое состояние автомобиля и его местоположение можно отслеживать через систему спутникового мониторинга и контроля эксплуатации транспортных средств ИТИС-KAMAЗ.