Компания BMW представила новую версию своего логотипа. Привычный нам черный ободок теперь заменили на белый, несколько изменился шрифт и оттенок синего внутри ободка. Тем не менее, на официальном сайте баварской компании рассказали, что речь идет не просто об обновленном дизайне, в новом макете фирменного стиля BMW заложен более глубокий смысл: он символизирует мобильность будущего.

«BMW становится брендом отношений. Новый коммуникационный логотип излучает открытость и ясность, - пояснил Йенс Тимер, старший вице-президент по работе с клиентами и бренду BMW. - С этим новым прозрачным вариантом мы хотим больше, чем когда-либо, пригласить наших клиентов стать частью мира BMW… Дополнительный коммуникационный логотип символизирует значимость и актуальность бренда для мобильности и удовольствия от вождения в будущем».

Судя по тому, что Тимер назвал логотип «дополнительным» - вероятно, старый логотип отменять пока не планируют. Сейчас новую эмблему разместили только на автомобиле Concept i4, который планируют запустить в серию в 2021 году.

Эксперты отмечают, что за всю историю бренда (с 1917 года) BMW менял свой логотип уже неоднократно: в 1933-м, 1953-м, 1963-м, 1997-м. При этом руководство марки всегда подходило к этому минималистично: то шрифт, то оттенок синего, однако основа всегда оставалась прежней - внутри круга нечто напоминающее пропеллер, повторяющее цвета баварского флага (белый и синий). Но они расположены в обратном порядке. Причиной такого обратного порядка был местный закон о товарных знаках. Одно время он запрещал использование государственных гербов или других символов суверенитета на коммерческих логотипах.

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