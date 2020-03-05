Новый Toyota RAV4 стал доступен в каршеринге Яндекс.Драйв

Кроссовер Toyota RAV4 стал доступен пользователям каршеринга Яндекс.Драйв в Москве. В парке Яндекс.Драйв представлены 50 автомобилей белого цвета в комплектации «Престиж», оснащенных 2,0-литровым в сочетании с вариатором и полным приводом, сообщает пресс-служба «Тойота Мотор». Как отмечается, данная комплектация входит в тройку самых продаваемых версий RAV4 в России. Всего с момента дебюта модели было продано 11007 кроссоверов нового поколения, что позволило RAV4 уже в декабре прошлого года вернуть себе лидерство в сегменте и удерживать его на протяжении трех месяцев подряд.

Напомним, Toyota RAV4 нового поколения был представлен на российском рынке в октябре 2019 года. В пятой генерации Toyota RAV4 получил более агрессивный внедорожный дизайн, который, в частности, отличают массивные пластиковые накладки в нижней части кузова и развитые колесные арки сложной геометрии.

Новый RAV4 в исполнении «Престиж» (от 2 млн 290 тыс. руб.) отличают хромированные ручки дверей, электрохромное центральное зеркало, кожаный салон, передние датчики парковки, водительское сиденье с электроприводом в восьми направлениях и памятью двух положений, обогрев задних сидений. Впервые на модели появляются 19-дюймовые колесные диски, 7-дюймовый цветной дисплей на панели приборов, беспроводная зарядка, светодиодная подсветка салона и система полного привода Dynamic Torque Vectoring AWD с адаптивной системой распределения крутящего момента на задние колеса.

Трансмиссия с двумя раздельными муфтами подключения полного привода на каждом из задних колес обеспечивает ряд преимуществ как при движении по дорогам (улучшение управляемости, снижение эффектов избыточной и недостаточной поворачиваемости), так и на бездорожье (уменьшение риска пробуксовки колес, решение проблемы диагонального вывешивания).

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