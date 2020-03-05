АВТОВАЗ начал производство LADA XRAY Cross Instinct с системой Яндекс.Авто

XRAY Cross Instinct станет первым автомобилем LADA с мультимедийной системой Яндекс.Авто. Модель будет оснащена увеличенным до 8” сенсорным экраном, расположенным на самом верху панели приборов, а также камерой заднего вида. Управлять всеми функциями Яндекс.Авто можно также с помощью голосового ассистента «Алиса».

Отличительные особенности экстерьера специальной серии – черная крыша, черные зеркала и черные диски колес с алмазной шлифовкой. Интерьер отличают специальная обивка сидений, черные ручки дверей с эффектом глянца, а также бейдж с названием серии.

Яндекс.Авто объединяет популярные сервисы Яндекса, адаптированные специально для водителей: Яндекс.Навигатор (навигационное приложение, которое показывает пробки в режиме реального времени, помогает найти парковочное место и оповещает о камерах и ремонтных работах по маршруту), Яндекс.Музыка (сервис для прослушивания музыки, подкастов, лекций и т.д.), Яндекс.Заправки (сервис бесконтактной оплаты топлива, позволяющий оплатить заправку, не выходя из машины, к которому подключены уже около 4000 АЗС по всей стране), а также Яндекс.Браузер (приложение, которое помогает быстро найти нужную информацию в интернете и посмотреть видео).

Стоит отметить, что встроенный Навигатор запускается при включении бортового компьютера. На экране Яндекс.Авто всегда отображается навигационный виджет, чтобы не пропустить нужный поворот, а другим заметным виджетом обозначается превышение скорости.

Все новые автомобили LADA XRAY Cross Instinct будут оборудованы модемом 4G для выхода в интернет и поддержания работы онлайн-сервисов. При покупке нового автомобиля в подарок предоставляется 6 месяцев интернета и Яндекс.Музыки, которая входит в подписку Яндекс.Плюс.

Полный список дилеров LADA (и не только LADA) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».