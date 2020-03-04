Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2019 году юридические лица в РФ приобрели 73,1 тыс. новых грузовых автомобилей (без учета LCV). Это чуть меньше (-0,2%), чем годом ранее. Эксперты агентства составили рейтинг марок грузовиков, которые наиболее популярны у корпоративных клиентов.

Лидирует здесь отечественный «КАМАЗ», на долю которого приходится более 35% от общего объема корпоративных продаж грузовой техники в нашей стране. Так, в 2019 году юридическими лицами было куплено 26,1 тыс. автомобилей «КАМАЗ», что на 10% больше, чем год назад.

В 3,5 раза меньше этот показатель у другой российской марки – «ГАЗ». За весь прошлый год юрлица приобрели 7,5 тыс. таких грузовиков (+9%). Далее в нашем рейтинге следуют шведские бренды – Scania (5,2 тыс. шт.; -15%) и Volvo (5,1 тыс. шт.; -12%). А замыкает пятерку лидеров немецкий MAN (4,6 тыс. шт.; +1%).

Кроме них, в ТОП-10 марок грузовых автомобилей, покупаемых юридическими лицами, попадают еще: Mercedes-Benz (3,9 тыс. шт.; -16%), «МАЗ» (3,4 тыс. шт.; -4%), «УРАЛ» (3 тыс. шт.; +7%), Isuzu (2,7 тыс. шт.; -23%) и DAF (2,1 тыс. шт.; -5%).

Более подробная информация о корпоративных продажах содержится в обзоре «Ежемесячная статистика учета транспортных средств на балансе юридических лиц в России», подготовленном экспертами аналитического агентства «АВТОСТАТ».