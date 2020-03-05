Эксперты рассказали о перспективах массовых моделей Chevrolet в России

Американский автоконцерн General Motors и компания UzAuto Motors достигли соглашения, по которому автомобили узбекского производства, представленные в России под маркой Ravon, теперь будут продаваться под брендом Chevrolet. Уже с марта покупателям будут доступны Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt, и в дальнейшем планируется расширить модельный ряд. В свою очередь, продажи автомобилей под брендом Ravon на российском рынке будут прекращены к середине 2020 года.

По словам руководителя отдела продаж «АВИЛОН. Volkswagen» Максима Васильева, конкурировать Chevrolet Spark придется с Datsun mi-DO и LADA Granta хэтчбек, Chevrolet Nexia (Aveo) – с Datsun on-DO и LADA Granta седан, Chevrolet Cobalt – с LADA Vesta. Однако технически автомобили Chevrolet, поставляемые UzAuto в Россию, отстали от основных конкурентов. Смена эмблемы Ravon на Chevrolet заставит российского покупателя вспомнить о существовании этих автомобилей и вновь обратить на них внимание. В Узбекистане выпускают и другие модели Chevrolet, включая кроссоверы Tracker, Captiva и Equinox, а также планируют запустить седан Onix (возможно, под другим названием). Не исключено, что в будущем данные модели тоже доберутся до российского рынка.

В свою очередь, исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов отмечает, что бренд Chevrolet более понимаем и престижен в глазах автовладельцев по сравнению с Ravon, так как имеет глубокую историю, имидж, известность и авторитет на глобальном уровне. Эти факторы влияют как на доверие при покупке, так и на изменение остаточной стоимости автомобиля при его продаже на вторичном рынке. Это поможет заинтересовать тех покупателей, которые с недоверием относились к новой локальной и не понятной для них марке Ravon.

«Рынок России по-прежнему потенциально емкий для марки Chevrolet, поскольку автомобили относятся к бюджетному сегменту, в котором сосредоточен значимый объем продаж в стране. Политические изменения, произошедшие не так давно в Узбекистане, их влияние на экономику, на команды, приходящие работать в том числе в автопром, позволяют полагать, что на российском и центрально-азиатском автомобильном рынке может вырасти весьма сильный игрок», – резюмирует Сергей Удалов.

Подробнее о перспективах массовых моделей Chevrolet на российском рынке – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».