Suzuki в феврале увеличила продажи в России в 2,9 раза

Российские дилеры Suzuki в феврале реализовали 621 автомобиль – это в 2,9 раза больше, чем годом ранее. По итогам двух месяцев 2020 года продажи Suzuki в нашей стране составили 1142 машины, что в 3,1 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба «Сузуки Мотор Рус», бестселлером Suzuki в феврале остается компактный кроссовер Vitara, который был продан в количестве 408 экземпляров (рост в 3,4 раза). Реализация кроссовера Suzuki SX4 в прошлом месяце увеличилась в 2,3 раза до 170 автомобилей. Внедорожник Suzuki Jimny нового поколения выбрали 43 покупателя, что в 2,3 раза больше по сравнению с показателем годичной давности.

Как отмечает генеральный директор «Сузуки Мотор Рус» г-н Такахаси Юта, ранее компания ставила перед собой цель реализовать 8500 автомобилей до конца финансового года и, несмотря на непростые условия рынка, уже превзошла эту отметку.

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