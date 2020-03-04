Mitsubishi Eclipse Cross получил новую спецверсию в России

Российские дилеры Mitsubishi начали продажи лимитированной серии кроссоверов Eclipse Cross Black Edition. Компактный кроссовер создан на базе двух комплектаций 2020 модельного года – Instyle 2WD и Ultimate 4WD – с двигателем 1,5 л. Стоимость Mitsubishi Eclipse Cross Black Edition составляет 1 млн 920 тыс. рублей в комплектации Instyle и 2 млн 266 тыс. рублей в комплектации Ultimate. Количество автомобилей ограничено, сообщает пресс-служба «ММС Рус».

Внешний вид Eclipse Cross Black Edition отличают выполненные в черном цвете элементы отделки – решетка радиатора, нижняя накладка переднего и заднего бампера, боковые зеркала, молдинги дверей и обивка потолка. Также Eclipse Cross Black Edition оснащен черными легкосплавными колесными дисками R18” и алюминиевыми накладками на педали. Модель будет представлена в следующих цветах: черный, белый перламутр, красный и серый металлик.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в марте 2020 года российские дилеры Mitsubishi также начнут продажи моделей Outlander и Pajero Sport cо встроенной мультимедиа системой Яндекс.Авто. Цены на комплектации с установленной системой Яндекс.Авто не изменятся. Платформа устанавливается на заводе «ПСМА Рус» в Калуге. В апреле компания Mitsubishi планирует запустить продажи в России обновленного кроссовера ASX. Обновления коснулись дизайна, выполненного в соответствии с корпоративной дизайнерской концепцией Dynamic Shield, а также технических узлов. А в декабре в нашей стране появится обновленный внедорожник Pajero Sport, производство которого будет налажено на заводе в Калуге. Россиянам будут доступны бензиновые и дизельные варианты этой модели. Кроме того, в нынешнем году компания предложит российским покупателям новые специальные версии своих моделей, однако информация по ним пока не разглашается.

Российские дилеры Mitsubishi в феврале реализовали 3303 автомобиля – на 9% меньше, чем годом ранее. По итогам первых двух месяцев 2020 года в России продано 4842 автомобилей Mitsubishi, что на 16% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В целом по итогам 2020 года компания «ММС Рус» планирует реализовать в России более 35 тыс. новых автомобилей Mitsubishi. Это порядка на 12% меньше по сравнению с прошлым годом, когда на российском рынке было продано 39938 машин.

Полный список дилеров Mitsubishi (и не только Mitsubishi) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».