Росстандарт готовит новый ГОСТ для новых автомобилей в РФ

Из документа, с которым ознакомились корреспонденты "Известий", следует, что уже осенью 2020 года в нашей стране может быть принят новый национальный стандарт по внедрению в автомобили "умных" систем, способных распознавать сигналы светофора, дорожные знаки и разметку. Речь идет об установке таких систем "в помощь водителю" на транспорт категорий М и N, то есть, на легковые автомобили, автобусы, тролейбусы, грузовики.

Согласно техзаданию, некие умные приборы будут обучены "видеть" знаки, светофоры и разметку с помощью специальных камер и сигнализировать о них водителю, причем самыми разными способами - выводя предупреждение на экран, звуковыми сообщениями и даже тактильным воздействием, в виде вибрации руля или сиденья (в случае грубого нарушения Правил водителем и игнорирования им опасности).

Разработчики документа исходили из того, что все прочие возможности по снижению аварийности на дорогах путем предупрежедний и штрафов в нашей стране уже исчерпаны, теперь ситуацию сможет улучшить только "искусственный интеллект". Для интерфейса планируют разработать несколько разных режимов - оставив в них возможность ручной перенастройки. С одной стороны - чтобы прибор мог реагировать даже на незначительные нарушения и таким образом помогал начинающим водителям, которые чувствуют себя за рулем не очень уверенно. С другой - чтобы не раздражал мелочами водителей опытных.

Представитель НАМИ Денис Ендачев рассказал журналистам, что данный ГОСТ уже прошел публичное обсуждение, в него внесены коррективы и он находится на стадии утверждения.

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