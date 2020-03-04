Бренд Cupra представил серийный кроссовер Formentor

Бренд Cupra, который специализировался на выпуске «заряженных» моделей Seat, показал свою первую самостоятельную модель – кроссовер Formentor. Новинка получила минимум внешних отличий от прошлогоднего концепта, а назвали ее в честь самого северного мыса острова Майорка.

Как пишет портал Motor.ru, от представленного годом ранее прототипа серийный кроссовер можно отличить по оформлению кормы – у Formentor другие задние фонари и новый диффузор. По габаритам модель близка к Volkswagen Tiguan: у обоих автомобилей одинаковые колесная база, равная 2680 мм, и ширина – 1839 мм. При этом Cupra на 121 мм ниже «Тигуана» (1511 мм) и уже в «базе» комплектуется 19-дюймовыми дисками.

Formentor получил адаптивный круиз-контроль с возможностью распознавания дорожных знаков и систему мониторинга слепых зон. Кроме того, для Cupra Formentor предусмотрены тормоза Brembo (только на передних колесах), а также цифровая приборная панель, 12-дюймовый экран мультимедийной системы и кнопка запуска двигателя, расположенная на руле. Все это было позаимствовано у Cupra Leon.

От «заряженного» Leon кроссоверу достались и двигатели. Это 2,0-литровый турбомотор мощностью 310 л.с., который сочетается с «роботом» DSG и системой полного привода 4Drive с муфтой на задней оси, а также гибридная установка, в состав которой входит 150-сильный 1.4 TSI и 115-сильный электромотор. Гибридная модификация имеет функцию подзарядки и способна проезжать на одном электричестве до 50 км по циклу WLTP. Для подзаряжаемого гибрида доступен только передний привод.

На европейском рынке Cupra Formentor появится до конца 2020 года. В России новинку ждать не стоит, так как в нашей стране не продаются даже «Сеаты».

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