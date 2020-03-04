Японский авторынок в феврале снизился на 11%

Японский авторынок в феврале снизился на 10,7% до 233155 единиц, без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см. По данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), за два первых месяца 2020 года реализация автомобилей в Стране восходящего солнца составила 425976 машин (-11%).

По данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), лидерство в прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи продажи снизились на 5,3% до 110502 автомобилей. Второе место по объему продаж занимает Honda с показателем 27961 машина (-20,9%). Замыкает тройку лидеров на этот раз Nissan, реализовавший 26786 автомобилей (-24,8%).

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