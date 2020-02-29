Спрос на грузовики «КАМАЗ» вырос из-за коронавируса

В России вырос спрос на грузовики «КАМАЗ», причем автопроизводитель напрямую связывает это с коронавирусом.

"Есть оживление спроса в России - эффект коронавируса сказывается, давление импорта уменьшается", - рассказал генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин. При этом точных данных о том, насколько выросли продажи, топ-менеджер не привел, сославшись на то, что они поступят позже, пишет "Российская газета".

В то же время коронавирус может негативно сказаться на производственном плане КАМАЗа. У поставщиков электронных приборов в апреле наверняка возникнет проблема, связанная, в свою очередь, с дефицитом комплектующих из Китая. И по мнению С.Когогина, даже прекращение распространения заболевания не в силах исправить эту ситуацию.

"Когда наступит период снятия карантинных ограничений в Китае, заполнить все цепочки поставок будет не так просто - это не может произойти сегодня или завтра", - сказал глава КАМАЗа. И пояснил, что китайские власти наверняка предпримут первоочередные меры для обеспечения местных заводов, а уже потом - зарубежных.

Как следствие, уже 20 апреля КАМАЗ может перейти на неполную рабочую неделю, а затем пересмотреть производственные планы на 2020 год. При этом предприятие не может быстро поменять поставщиков, хотя и пытается подстраховаться на случай кризиса.

"Валидация нового поставщика занимает, как правило, от года до двух лет - благо, у нас по многим линиям есть дубль и сегодня начинаем видеть, что у нас что-то вырисовывается", - рассказал С.Когогин.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», КАМАЗ обеспечил себя комплектующими на первый квартал 2020 года, а ситуация в апреле будет зависеть от сроков запуска производителей автокомпонентов в Китае. По словам заместителя гендиректора КАМАЗа по закупкам Равиля Ибрагимова, наиболее сложная обстановка на заводах, находящихся в центральных, южных и юго-восточных провинциях КНР, где не осуществляется логистическое сопровождение. В настоящее время КАМАЗ закупает более 100 номенклатурных позиций комплектующих изделий, металлов и материалов из Китая.

Кроме того, гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин сообщал, что уже в марте проблемы с поставками комплектующих могут возникнуть у совместных предприятий КАМАЗа. По его словам, альтернативные поставщики не могут обеспечить им таких объемов, как китайские.

О том, как эпидемия коровируса в Китае может повлиять на работу российских автозаводов и поставки китайской продукции на рынок запасных частей в нашей стране – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».