Skoda представила новую Octavia RS iV с гибридной силовой установкой

Компания Skoda представила свой первый автомобиль спортивной серии RS с plug-in гибридной силовой установкой. Новая Skoda Octavia RS iV оснащается бензиновым двигателем 1.4 TSI и 85-киловаттным электромотором, которые суммарно развивают мощность 245 л.с. Спортивная топ-версия модели будет выпускаться уже в четвертом поколении, сообщает пресс-служба чешской марки.

Помимо Octavia RS iV, мировой бестселлер Skoda будет предлагаться еще в трех электрифицированных модификациях. Octavia iV с plug-in гибридным двигателем мощностью 204 л.с. будет доступна в комплектациях Ambition и Style. Две версии e-TEC с двигателями мощностью 110 л.с. и 150 л.с. станут первыми моделями Skoda, оснащенными технологией «мягкого гибрида».

Экстерьер Skoda Octavia RS iV отличают светодиодные противотуманные фары особой формы и черные легкосплавные колесные диски (18’’). Тормозные суппорты модели окрашены в традиционный для линейки RS ярко-красный цвет. В качестве опции клиентам также доступны 19-дюймовые легкосплавные колеса. Фирменная решетка радиатора Skoda, воздуховоды, диффузор на переднем бампере характерной спортивной формы, аэродинамические элементы, диффузор на заднем бампере, а также окантовка окон выполнены в черном цвете. У лифтбека Octavia RS iV спойлер на крышке багажника также черный, а у версии универсал он окрашен в цвет кузова.

В отделке салона новой Skoda Octavia RS iV преобладает черный цвет. Многофункциональное трехспицевое спортивное рулевое колесо с логотипом RS снабжено подрулевыми лепестками для переключения передач в ручном режиме. Стандартные передние сиденья отделаны тканью черного цвета, а опциональные кресла Ergo с регулировкой поясничного подпора получили обивку из кожи и искусственной замши Alcantara. Сиденья также украшены логотипами RS и цветной строчкой красного или серебристого цвета – такой же, как на рулевом колесе, подлокотниках и передней панели, отделанной искусственной замшей Alcantara. Спортивный образ интерьера завершают декоративные панели и алюминиевые накладки на педали.

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