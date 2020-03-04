Обновленный Mercedes-Benz E-класса будет выпускаться в России

Компания Mercedes-Benz представила обновленные седан и универсал Е-Класса, которые появятся у российских дилеров в июле этого года. Седаны, как и сейчас, будут выпускать на заводе в Московской области, сообщает портал Wroom.ru. Вскоре за ними последуют седан в удлиненной версии (Китай), а также купе и кабриолет.

В результате рестайлинга седаны и универсалы Mercedes-Benz E-класса изменились и снаружи, и внутри. Внешне обновленный «Е-класс» больше не напоминает модели C-класса и S-класса, как это было прежде: автомобиль получил новые фары, решетку радиатора измененной формы (ее дизайн зависит от версии), а седану достались еще и вытянутые задние фонари.

Главное новшество в салоне – руль со сдвоенными боковыми «спицами», а в качестве опции теперь предлагаются более крупные, чем прежде, экраны панели приборов и медиасистемы. Сама мультимедийная система – новая, как у последних моделей марки.

В гамме силовых агрегатов появились два новых бензиновых турбомотора: четырехцилиндровый объемом 2,0 литра (272 л.с.) и шестицилиндровый объемом 3,0 литра (367 л.с.). Оба дополнены электрическим стартер-генератором, помогающим машине разгоняться в первые секунды после старта.

Напомним, в апреле 2019 года в подмосковном индустриальном парке «Есипово» был открыт российский завод Mercedes-Benz, а в конце мая на нем начался массовый выпуск седанов Е-Класса. В перспективе на предприятии постепенно будет налажено производство внедорожников GLE, GLC и GLS. Таким образом, самые популярные по продажам на российском рынке легковые автомобили Mercedes-Benz будут непосредственно производиться в стране сбыта. Инвестиции в проект составили в общей сложности свыше 250 млн евро.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июне 2020 года у российских дилеров появится новый семиместный кроссовер Mercedes-Benz GLB. Тогда же в продажу поступят купе-кроссовер Mercedes-Benz GLE Coupe второго поколения и первый полностью электрический автомобиль от Mercedes-Benz – кроссовер EQC. Кроме того, в июле нынешнего года до российского рынка доберется новый люксовый внедорожник Mercedes-Maybach GLS. Комплектации новинок для России будут объявлены вместе с ценами ближе к старту продаж.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».